Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego Polacy głosują w komisjach przydzielonych im na podstawie miejsca zamieszkania . Polska została podzielona na 13 okręgów , w których zostały ogłoszone inne listy kandydatów do PE. Kto staruje w okręgu nr 5? Aktualnie w PE zasiada trzech europosłów z tego okręgu: dwa z PiS (Adam Bielan i Rafał Romanowski), a także jeden z Koalicji Europejskiej (Jarosław Kalinowski).

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Jaki obszar obejmuje okręg nr 5?

Okręgi wyborcze podczas wyborów do PE różnią się od tych obowiązujących podczas wyborów parlamentarnych czy samorządowych w Polsce. Granice nie zawsze pokrywają się z obszarami województw . Tak jest również w przypadku okręgu nr 5, który obejmuje swoim zasięgiem jedynie część województwa mazowieckiego . Pozostała część Mazowsza - wraz ze stolicą - to okręg wyborczy numer 4. W okręgu wyborczym nr 5 znajdują się powiaty:

Wybory do PE 2024. Okręg nr 5 - lista kandydatów

Kandydaci startujący z listy Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość to :

Komitet Wyborczy Wyborców Głos Silnej Polski to z kolei:

Kiedy odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się we wszystkich krajach członkowskich w dniach od 6 do 9 czerwca. W Polsce zostaną przeprowadzone w niedzielę 9 czerwca. Pełne listy kandydatów w innych okręgach znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.