Wybory do PE 2024: Ile wynosi dieta dla osób pracujących w komisjach wyborczych?

Wysokość diety dla osób pracujących w komisjach wyborczych określona została przez Państwową Komisję Wyborczą w uchwale z 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego.

Dieta dla osób pracujących w komisjach wyborczych wynosi: Reklama

członek obwodowej komisji wyborczej: 500 zł

zastępcy przewodniczących obwodowych komisji wyborczych: 600 zł

przewodniczący obwodowych komisji wyborczych: 700 zł

Dieta dla członków i przewodniczących komisji należy się również pracującym podczas głosowania za granicą kraju. Jej wysokość jest ustalana na podstawie wysokości diety za dobę podróży zagranicznej określonej w załączniku do rozporządzenia, rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. z tytułu podróży służbowej, z zastosowaniem mnożników: 5 dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych, 4,5 dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych oraz 4 dla członków obwodowych komisji wyborczych. Dieta dla członków i przewodniczących komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego to jednak nie wszystko.

W uzasadnionych przypadkach członkowie komisji mogą liczyć na zwrot kosztów przejazdu. Tak jest szczególnie w sytuacji, kiedy ci nie mają możliwości przejazdu lub dojazdu do komisji środkami komunikacji publicznej. W uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów przejazdu do komisji wyborczej przysługuje za przejazd własnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem. Dieta dla członków komisji jest powiększona według stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu. Reklama

Na przykład dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 to 0,89 zł, dla silnika powyżej 900 cm3 to 1,15 zł, a dla motocykla to 0,69 zł. Wydanie zgody na zwrot kosztów przejazdu wymaga porozumienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z Szefem Krajowego Biura Wyborczego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Pracujesz w komisji? Masz wolne od pracy

Kolejna zachęta do zasiadania w komisji wyborczej to dni wolne od pracy po zakończonym głosowaniu. Ich liczbę definiuje przepis art. 154 § 4 Kodeksu wyborczego.

Ten stanowi, że członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów. Wolne dla członków komisji wyborczych należy się także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy. W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca, jeżeli liczenie głosów zakończy się po północy, członkowie komisji mają prawo do zwolnienia od pracy w dniach 10 i 11 czerwca. Reklama

Dodatkowo Kodeks wyborczy przewiduje możliwość do pięciu dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Te kilka dodatkowych dni zwolnienia może być wykorzystane na przykład na szkolenia w zakresie obowiązków komisji wyborczych lub inne dowolne cele z tym związane.

Wybory europejskie 2024. Jak zawiadomić pracodawcę o dniu wolnym?

Pracownik, który zamierza skorzystać ze zwolnienia od pracy w związku z wykonywaniem obowiązków jako członek obwodowej komisji wyborczej, musi poinformować pracodawcę o swojej nieobecności. Na to ma co najmniej trzy dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy. Jak zawiadomić pracodawcę o dniu wolnym? Należy uprzedzić go w formie pisemnej. W informacji należy podać przyczynę nieobecności.

W kolejnym kroku członek obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, musi dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy w związku z wykonywaniem zadań komisji. To dokument, na podstawie którego pracodawca będzie wiedział, że pracownik lub pracownica faktycznie nabyli prawo do dnia bądź dni wolnych. Reklama