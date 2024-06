Niektórzy jednak nadal nie są przekonani co do tego, czy dokument w takiej formie jest ważny i akceptowany na równi z "plastikiem".

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Głosowanie a mDowód

MDowód jest w pełni akceptowany do potwierdzania tożsamości wyborcy. Wyjątkiem nie są wybory do Parlamentu Europejskiego. Oznacza to, że posługując się nim, możesz udać się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania lokalu wyborczego i 9 czerwca oddać ważny głos na swojego kandydata właśnie w taki sposób.