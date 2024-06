Wybory do Parlamentu Europejskiego okręg po okręgu. Gdzie zmieniła się liczba mandatów?

53 parlamentarzystów z Polski zostało wybranych do Parlamentu Europejskiego. Startowali z 13 okręgów, w których liczba mandatów nie jest nigdy stała. Przed głosowaniem nie wiadomo zatem, ile osób z którego regionu dostanie się do europarlamentu. Jak w tym roku wygląda ten podział? Gdzie mandatów było więcej, a gdzie mniej w porównaniu do poprzednich wyborów? Sprawdzamy.