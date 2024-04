Wybory do Parlamentu Europejskiego to kolejne wybory, które czekają nas w 2024 r. Zaplanowane są na 9 czerwca 2024 r. Z Polski zostanie wyłonionych 53 europosłów, którzy wejdą w skład Parlamentu Europejskiego i staną się reprezentantami obywateli UE. W Polsce kandydują przedstawiciele większości największych ugrupowań politycznych. Dokładne listy poznamy 2 maja.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kto może głosować?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego może wziąć udział każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18. rok życia i który posiada prawa wyborcze. Głosowanie będzie odbywać się w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu zamieszkania, podobnie jak miało to miejsce podczas wyborów samorządowych. Warto jednak zwrócić uwagę, że podczas wyborów do PE wydzielonych jest jedynie 13 okręgów wyborczych. Reklama

Obywatele polscy, którzy w ostatnim czasie zmienili adres zamieszkania, powinni upewnić się, czy znajdują się w rejestrze wyborczym we właściwym urzędzie gminy nowego miejsca zamieszkania.

Prawo do głosowania mają także obywatele Polski, którzy mieszkają za granicą. Mogą oni głosować na kandydatów startujących z polskich list albo z list kraju, w którym przebywają. Należy jednak sprawdzić, czy jest się wpisanym na listę wyborców.

W wyborach do PE mogą wziąć udział także osoby, które nie mogą osobiście stawić się we właściwiej komisji wyborczej. Muszą jednak do 27 maja złożyć wniosek o możliwość głosowania korespondencyjnego lub do 31 maja wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Wybory do PE 2024. Do kiedy zgłosić chęć udziału w głosowaniu?

Aby zagłosować podczas wyborów do PE należy znajdować się na liście wyborców danej gminy. Osoby, które nie zmieniały swojego miejsca zamieszkania i będą głosować w gminie, w której mieszkają, nie muszą składać żadnych wniosków. Jednak osoby, które chcą zagłosować w innej gminie lub zmieniały swój adres zamieszkania, powinny złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców w urzędzie danej gminy najpóźniej do 6 czerwca 2024 r. Reklama

Można także złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania najpóźniej do 6 czerwca 2024. Z takim zaświadczeniem można głosować w każdej komisji wyborczej.

Wniosek z prośbą o dopisanie do listy wyborców powinny złożyć także osoby przebywające tymczasowo w dniu wyborów za granicą. Dokument należy złożyć do konsula, który prowadzi listy wyborców na danym terytorium.