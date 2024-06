Wybory do europarlamentu. Są pierwsze dane o frekwencji

W niedzielę o godzinie 13:30 rozpoczęła się konferencja Państwowej Komisji Wyborczej, podczas której przekazano pierwsze dane o frekwencji wyborczej. Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, w których otrzymano dane wyniosła 28 674 345 osób. Wydano karty do głosowania 3 344 688 osobom, do tego uprawnionym, co przełożyło się na 11,66 proc. frekwencji.

