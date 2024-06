Mariusz Kamiński uzyskał najlepszy wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie. Na drugim miejscu w okręgu uplasowała się Marta Wcisło. Polityk PiS uzyskał najlepszy wynik w okręgu, mimo że był "spadochroniarzem", o co oskarżała go w trakcie kampanii Wcisło. Wymaganej liczby głosów nie uzyskał wieloletni europoseł Jacek Saryusz-Wolski (PiS).