Zakończyły się wybory do Parlamentu Europejskiego . Z sondażu exit poll, przygotowanego przez Ipsos na zlecenie Telewizji Polsat, TVN oraz TVP wynika, że wybory wygrała prawdopodobnie Koalicja Obywatelska z wynikiem 38,2 proc. Drugie miejsce zajęło PiS , które uzyskało 33,9 proc. głosów, a trzecie - Konfederacja z 11,9 proc.

Z badania Ipsos dowiadujemy się także, że Karol Karski najpewniej nie ma co liczyć na miejsce w Parlamencie Europejskim .

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Karol Karski poza PE?

Wszystko wskazuje na to, że kandydat, startujący z drugiego miejsca, został w okręgu nr 3 (woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie) pokonany przez lidera listy KW PiS Macieja Wąsika .

Wynik jest o tyle ciekawy, że o oddawanie głosów na Karola Karskiego w trakcie kampanii wyborczej apelował sam prezes ugrupowania . Jarosław Kaczyński przekonywał, że wsparcie Karskiego to "poparcie nie tylko dla kolegi, ale dla kogoś, kto może się w Brukseli , w tej walce przydać".

- To stary towarzysz broni. Towarzysz broni przez dziesięciolecia, i wtedy, kiedy byliśmy na wozie, i wtedy - a to się często zdarzało - kiedy byliśmy pod wozem. On był z nami, był jednym z gwarantów tego, że ta partia, najpierw Porozumienie Centrum, potem Prawo i Sprawiedliwość trwają, trwały i będą trwać - mówił o Karskim Kaczyński.