Wybory do Parlamentu Europejskiego są zaplanowane na dni od 6 do 9 czerwca. Każdy kraj indywidualnie wyznacza termin głosowania. W Polsce wybory zaplanowane są na 9 czerwca 2024 roku.

Obcokrajowcy mieszkający w Polsce mają możliwość głosowania na kandydatów swojego kraju lub kandydatów z polskich list. Takie samo prawo mają Polacy przebywający za granicą. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek z prośbą o wpisanie do rejestru wyborców. Reklama

Wybory europejskie. Mija ważny termin

Osoby, które chcą wziąć udział w wyborach do PE poprzez dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania za granicą powinny złożyć odpowiedni wniosek do 4 czerwca. Pozytywne rozpatrzenie będzie oznaczało automatyczne dopisanie do wybranego obwodu. Ich wykaz znajduje się w rozporządzeniu ministra spraw zagranicznych z 30 kwietnia i zawiera 295 punktów wyborczych.

Wniosek w sprawie dopisania do zagranicznego spisu wyborców można złożyć na trzy sposoby. Jednym z nich jest skorzystanie ze strony internetowej ewybory.msz.gov.pl.

Druga opcja to złożenie wniosku w formie papierowej. Można go dostarczyć osobiście lub wysłać do odpowiedniego konsulatu. Ostatnia możliwość to przesłanie skanu bądź fotografii własnoręcznie podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej konsula. Odpowiedni formularz powinien znajdować się na stronie ambasad i konsulatów.

W każdym przypadku dokument powinien zawierać następujące dane: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer identyfikacyjny PESEL, wskazanie miejsca zamieszkania wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i datę jego wydania. Reklama

Zaświadczenie o prawie do głosowania. Ostatnie dni na otrzymanie dokumentu

Do czwartku (6 czerwca - red.) wyborcy mają czas na pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania. Dokument uprawnia do udziału w wyborach w dowolnym lokalu wyborczym w Polsce, na polskim statku morskim czy punkcie znajdującym się w wykazie opublikowanym przez MSZ.

Pobranie zaświadczenia jest bezpłatne. Pozwolenie można otrzymać zgłaszając się do odpowiedniego urzędu gminy bądź konsulatu. Ważne jest, aby nie zgubić dokumentu, bo to uniemożliwi głosowanie.

----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!