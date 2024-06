W 2019 roku zagłosowała rekordowa liczba Polaków. Teraz frekwencja zmalała

W pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2004 roku udział wzięło 20,87 proc. osób uprawnionych do głosowania. To dane sprzed 20 lat, jednak w tegorocznych wyborach wypadliśmy zdecydowanie lepiej, ponieważ frekwencja wyniosła ponad 40 proc. Daleko nam do wyniku, który osiągnęła Belgia - 87,95 proc., ale od momentu wejścia Polski do UE, liczba osób oddających głos stopniowo wzrastała.

