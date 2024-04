Wybory europejskie. Donald Tusk przestrzega

To reakcja na pierwsze doniesienia Państwowej Komisji Wyborczej . Do godz. 12 frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych 2024 wyniosła ona 12,93 proc.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Na ostatnich zmianach zyska Polska

Partie polityczne do 22 kwietnia muszą zawiadomić PKW o utworzeniu komitetu wyborczego w eurowyborach, z kolei listy wyborcze trzeba najpóźniej złożyć do 2 maja .

Wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano między 6 a 9 czerwca na terenie całej Wspólnoty. Polacy od urn wybiorą się w niedzielę 9 czerwca , a cały kraj będzie podzielony na 13 okręgów wyborczych.

We wrześniu 2023 r. europosłowie i europosłanki zatwierdzili decyzję Rady Europejskiej o zwiększeniu liczby mandatów w Parlamencie Europejskim o 15, czyli do 720, na najbliższą kadencję (2024-2029). Na tych zmianach zyskała m.in. Polska, której delegacja zwiększy się o jednego deputowanego do 53.