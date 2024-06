Spięcie bałkańskiego kraju z Polską. Pilny list do Warszawy

Bośnia i Hercegowina wysłała pisma do MSZ Polski, Rumunii i Słowenii, by poinformować, że nie wyraża zgody na utworzenie w placówkach dyplomatycznych tych trzech państw obwodowych komisji w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego - przekazał szef dyplomacji BiH Elmedin Konaković. Decyzja ma związek z głosowaniem Warszawy, Bukaresztu i Lubalny w sprawie rezolucji ONZ.