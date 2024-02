Nastroje Polaków przed wyborami europejskimi sprawdziła pracownia Opinie24 dla More In Common Polska. Wyniki jednego z pierwszych sondaży przed kampanią europejską opublikowała w piątek Rzeczpospolita.

Sondaż. Wybory europejskie dla KO

- Wybory do PE są przedłużeniem wyborów krajowych i krajowej polityki. Badanie pokazuje to, co dzieje się ogólnie: słabnący PiS, wzmacniająca się Koalicja Obywatelska, silna Trzecia Droga - skomentował Adam Traczyk, dyrektor More In Common Polska, cytowany przez "Rz".