Premier poinformował, że do rekonstrukcji rządu dojdzie 10 kwietnia. Jest to spowodowane wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których wystartuje trzech obecnych ministrów z Koalicji Obywatelskiej. Są to: szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, minister aktywów państwowych Borys Budka, minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz.