PSL i Polska 2050 idą razem w eurowyborach. "Zawiązujemy koalicję"

- Wybory do PE przejdziemy razem. Podjęliśmy decyzję, że zawiązujemy koalicję - poinformował Szymon Hołownia. Na najbliższe wybory europarlamentarne Polska 2050 i PSL stworzą wspólne listy we wszystkich okręgach i wystawią 130 kandydatów. - Po to żeby pokazać, że jest trzecia droga do Europy - mówił marszałek Sejmu. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział z kolei, że program koalicji będzie ukierunkowany przede wszystkim na kwestię bezpieczeństwa.