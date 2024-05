Prezes PiS ostrzega przed "wielkim planem". "Niemiecko-francuski"

- W Europie wolność się cofa, dziś jest jej mniej niż 20-30, czy tym bardziej 50 lat temu. Dzisiaj za powiedzenie oczywistości takiej jak np., że z pary dwóch mężczyzn nie może być dzieci, można wylądować w więzieniu. To są absurdy, szaleństwa, ale tak tam jest. A przecież próbują nam to wprowadzić w Polsce, jest gotowa ustawa o mowie nienawiści, a to takie ustawy dają podstawę do represjonowania za mówienie oczywistych prawd - wyjaśniał.

Reklama