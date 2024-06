Chodzi o wypowiedź Leszka Samborskiego, kandydata w wyborach do europarlamentu z KWW Polexit. - Przedstawiciele partii, które wprowadziły nas do tego szamba, jakim jest Unia Europejska, mówią: dajcie nam władzę, a my to wszystko naprawimy. Czyli to, co zepsuli będą teraz naprawiać - powiedział podczas debaty.

