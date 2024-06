Obywatele Polski, Słowenii i Rumunii poszli zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w swoich ambasadach Sarajewie. Zdecydowali się na to, mimo iż rząd Bośni i Hercegowiny nie wyraził na to zgody. W bieżącym tygodniu władze Sarajewa po raz pierwszy w historii nie zgodziły się na udział cudzoziemców w wyborach. Napięcia rozpoczęły się od głosowania za rezolucją ONZ.