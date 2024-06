Polacy głosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024. To trzecie wybory w ciągu ostatniego roku - po wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku oraz wyborach samorządowych w kwietniu 2024 roku. Lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 7. Wybory do Parlamentu Europejskiego wyłonią ponad 50 europarlamentarzystów z Polski. Do której można głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024? Kiedy poznamy oficjalne wyniki?