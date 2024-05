Wybory europejskie 2024. Sondaż o Danielu Obajtku

W obu grupach negatywne opinie zdecydowanie przeważają nad pozytywnymi (56 proc. do 16 proc. w przypadku kobiet oraz 60 proc. do 23 proc. w przypadku mężczyzn).

Wybory do PE. Daniel Obajtek na listach PiS

Pogłębiona analiza sondażu pozwala wyodrębnić konkretne grupy, najbardziej niezadowolone ze startu Daniela Obajtka w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Są to m.in. osoby w wieku 35-49 lat (63 proc.), ankietowani z wyższym wykształceniem (67 proc.) czy obywatele miast wielkości od 100 do 199 tys. mieszkańców (66 proc.).