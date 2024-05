Kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego trwa, a na ulicach polskich miast można zauważyć plakaty kandydatów. Z Konfederacji staruje m.in. Ewa Zajączkowska-Hernik , rzeczniczka partii.

Do PE startuje z Warszawy i powiatów: otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, warszawskiego-zachodniego, nowodworskiego, legionowskiego oraz wołomińskiego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Skandaliczny wpis posła Trzeciej Drogi

Na słowa posła, który również ubiega się o mandat w Parlamencie Europejskim i otwiera lubelską listę Trzeciej Drogi szybko zareagowano. Oskar Szafarowicz stwierdził, iż jest to " bardzo nieelegancki i chamski wpis", a Ćwik powinien przeprosić Ewę Zajączkowską-Hernik.

W podobnym tonie post skomentował również Dariusz Matecki, który zwracając się do Ćwika, napisał: "Milcz chamie". Oznaczając Szymona Hołownię, współprzewodniczącego Trzeciej Drogi, zapytał, czy "to jest ich szacunek do kobiet?". Głos w sprawie zabrała także Anita Czerwińska z Prawa i Sprawiedliwości, która stwierdziła, że treść wpisu jest "obrzydliwa".