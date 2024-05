Wybory europejskie - zasady

Każde zgłoszenie listy musiało być poparte co najmniej 10 tysiącami podpisów, chyba że komitet uzyskał zaświadczenie PKW uprawniające do zgłoszenia listy bez podpisów poparcia. Zaświadczenie takie mogły dostać komitety, które zarejestrowały listy w siedmiu okręgach.

Komitet wyborczy ma prawo do bezpłatnych audycji wyborczych w programach publicznego radia i telewizji, jeżeli zarejestrował swoje listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów wyborczych. Będą one rozpowszechniane od 25 maja do 7 czerwca.