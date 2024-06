Nowy sondaż late poll. Zaszła istotna zmiana

KO zachowuje pierwsze miejsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego, choć jej przewaga nad PiS minimalnie stopniała - wynika z nowego sondażu late poll Ipsos dla Polsatu, TVP i TVN po przeliczeniu 90 proc. ankiet. Zgodnie z prognozą KO ma wysłać do europarlamentu 21 osób, a PiS o jedną mniej - to różnica względem poprzednich przewidywań.