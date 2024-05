Nowa polityczna siła w Europie? Stoi za nią kontrowersyjna Niemka

Frakcja lewicowa w Parlamencie Europejskim jest najmniejsza i obejmuje zaledwie 37 z 705 miejsc. Grupka starych komunistów, Niezależni z Irlandii , lewicowi populiści z Grecji , obrończyni praw zwierząt z Holandii i członkowie Lewicy z Niemiec koegzystują obecnie we frakcji, która wprawdzie potępia rosyjski atak na Ukrainę , ale nie zgadza się na pomoc wojskową dla Kijowa.

Walter Baier przekonuje, że nie kandyduje dla mandatu, lecz chce bronić ludzi, których zwykle nie dostrzega się w siedzibie Unii Europejskiej w Brukseli - wyjaśniał po wyznaczeniu go na lidera listy.

Prognozy wyborcze w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej przewidują, że frakcja lewicowa w Parlamencie Europejskim lekko się skurczy - do 34 posłów. - Sondaże mówią obecnie, że niektóre z naszych siostrzanych partii uzyskają większe poparcie niż poprzednio, ale inne mogą przejść w wyborach przez nieco trudniejszą fazę.

- Jestem pełen optymizmu, że moja partia znów wejdzie silna do Parlamentu Europejskiego - mówi Martin Schirdewan , lewicowy poseł z Berlina i współprzewodniczący Grupy Lewicy w Parlamencie Europejskim . Największym problemem dla niemieckiego lewicowego polityka jest nowa konkurencja na lewym skraju sceny politycznej.

Wybory do europarlamentu 2024. Lwica Lewicy

Jej poglądy na migrację pasowałyby raczej do Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej ( CDU ), a jej wyrozumiały stosunek do władającego Rosją Władimira Putina pokrywa się z poglądami skrajnie prawicowej Alternatywą dla Niemiec (AfD).

Sondaże dają nowej partii w jej pierwszych wyborach około 5 proc. głosów. Byłoby to więcej, niż może oczekiwać stara Lewica. Martin Schirdewan, współprzewodniczący Lewicy, która skurczyła się w wyniku secesji, wydaje się spokojny. - Nie zastanawiam się tak bardzo nad innymi, bo najpierw w ogóle muszą coś zaprezentować - powiedział w rozmowie z DW.

Lewicowy kurs we Włoszech i w Grecji niepewny

Wagenknecht, była towarzyszka partyjna Schirdewana, zapowiedziała, że chce powołać do życia nową frakcję w Parlamencie Europejskim, do której mogłaby przyciągnąć następnie posłów z dotychczasowej Grupy Lewicy z Finlandii, Irlandii czy Francji. Niejasne jest również, gdzie ulokują się po wyborach włoscy lewicowi populiści z Ruchu Pięciu Gwiazd. Na razie "Gwiazdy" nie przystąpiły do żadnej frakcji.