Wybory do Parlamentu Europejskiego. Indycent na debacie

Kandydat Polexitu zakłócił debatę. Wtargnął do studia

W kolejnych sekundach dziennikarz podszedł do Perkowskiego i próbował namówić go do wyjścia ze studia. Ten z kolei, zwracając się także bezpośrednio do kamery, mówił o postulatach swojego komitetu.