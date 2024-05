"Nie ma innej drogi". Szef MON o wyborach do PE

Liderzy Trzeciej Drogi podczas konwencji europejskiej zaprezentowali hasło wyborcze, które brzmi - "Trzecia Droga - bądź sobą w Europie".

Wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że "być sobą w Europie", to znaczy dbać o interesy Polski. Jak zaznaczył, 20 lat Polski w Unii Europejskiej to zmiany na korzyść i jest to miejsce gwarantujące bezpieczeństwo i rozwój.

- Miarą patriotyzmu jest być dzisiaj najsilniejszym państwem w UE. Wspólnota narodowa jest na pierwszym miejscu, ale wspólnota narodowa musi być w gronie państw i narodów, które gwarantują nam rozwój i bezpieczeństwo - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej i lider PSL.

Trzecia Droga. "Idziemy do Europy po konkrety"

- My idziemy do Europy po konkrety, po konkretne pieniądze dla polskiej przedsiębiorczości, gospodarstw rolnych, samorządów, po budowę żłobków, przedszkoli, szpitali, po budowę bezpieczeństwa w Polsce - zapowiedział. - Musimy to w Europie załatwić, zagwarantować największe, historyczne środki z KPO i zdobyć dużo, dużo więcej - dodał.

W ocenie Władysława Kosiniaka-Kamysza "nie ma innej drogi, tylko Trzecia Droga prowadzi do Europy".

Wybory do PE. Szymon Hołownia obawia się o frekwencję

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w trakcie przemówienia zwrócił uwagę na to, że Polacy są zmęczeni "wyborczym trójskokiem". - On został przygotowany przez tych, którym chodziło tylko o stołki, tylko o to, żeby tak poukładać kalendarz, żeby się nachapać, żeby się zabezpieczyć. Zafundowali nam taki kalendarz wyborów, jakiego nie było przez ostatnich 30 lat - stwierdził.

Hołownia przywołał sondaże, które wskazują na to, że frekwencja podczas eurowyborów może wynieść 80 proc. - My się boimy, że będzie 18 proc. To jest dzisiaj jest największe zadanie, żebyśmy byli 9 czerwca przy urnach wyborczych - mówił, zaznaczając, że jeśli wyborcy Trzeciej Drogi nie pójdą zagłosować, to zrobią to osoby, które chcą "wyprowadzić Polskę z UE".

