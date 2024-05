"Nie idziesz na wybory, bo się zmęczyłeś?". Premier przestrzega

Jesienne wybory do parlamentu zostały uznane za sukces "święta demokracji" z powodu wysokiej frekwencji, która według danych Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) wyniosła 74,38 proc. Historia nie powtórzyła się kilka miesięcy później, kiedy Polacy decydowali o obsadzie samorządów. W drugiej turze przy wyborczych urnach pojawiło się już zaledwie 44,06 proc. uprawnionych do głosowania.

Wybory europejskie 2024. Premier zwrócił się do Polaków

Premier Donald Tusk próbuje zmobilizować Polaków do czynnego udziału w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego , czemu wyraz dał m.in. wpisem opublikowanym w poniedziałek w mediach społecznościowych.

"Pamiętaj: to wyborcy wygrywają i przegrywają wybory. Bo głosują za czymś, nie za kimś. Na przykład za Europą albo za Rosją. Nie głosujesz - przegrywasz SWOJĄ walkę, nie czyjąś. Walkowerem" - przestrzegł tych, którzy nie planują podczas wyborów do Europarlamentu oddać swojego głosu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego - zasady

Każde zgłoszenie listy musiało być poparte co najmniej 10 tysiącami podpisów, chyba że komitet uzyskał zaświadczenie PKW uprawniające do zgłoszenia listy bez podpisów poparcia. Zaświadczenie takie mogły dostać komitety, które zarejestrowały listy w siedmiu okręgach.

Komitet wyborczy ma prawo do bezpłatnych audycji wyborczych w programach publicznego radia i telewizji, jeżeli zarejestrował swoje listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów wyborczych. Będą one rozpowszechniane od 25 maja do 7 czerwca.