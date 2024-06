"Wygraliśmy, by jednoczyć Polaków i całą Europę wokół bezpiecznych granic" - napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych po poniedziałkowym posiedzeniu rządu w Białymstoku. Premier odniósł się do triumfu Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wezwał do "wspólnej narodowej gry".