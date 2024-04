Ministrowie na listach do PE? Jasna deklaracja Szymona Hołowni

- Umówiłeś się na robotę, to ją skończ - oznajmił Szymon Hołownia. Tym samym marszałek Sejmu potwierdził, że Agnieszka Buczyńska, Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - czyli członkinie rządu Donalda Tuska - nie będą kandydować do Parlamentu Europejskiego. Na listach znajdzie się za to na pewno Michał Kobosko i "jeden lub dwóch" przedstawicieli klubu Polska 2050-TD.