Minister ogłasza start w eurowyborach. "Wszystkie ręce na pokład"

W poniedziałek Krzysztof Hetman ogłosił, że otworzy listę Trzeciej Drogi w woj. wielkopolskim. Minister pochodzi z Lubelszczyzny, skąd startował do tej pory. Czerwcowe wybory do PE są pierwszymi dla Trzeciej Dogi. W poprzednich Polskie Stronnictwo Ludowe startowało w Koalicji Europejskiej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Krzysztof Hetman "jedynką" w Wielkopolsce

Minister rozwoju i technologii dodał, że będzie zabiegał o głosy i "nie zabraknie mu determinacji, aby odwiedzić wszystkie powiaty w Wielkopolsce". - Te wybory (do Parlamentu Europejskiego - red.) cechują się specyficzną ordynacją wyborczą. Te wybory, generalnie rzecz biorąc, są diametralnie inne, niż wybory do polskiego parlamentu czy wybory samorządowe - podkreślił, nadmieniając przy tym, że każde kierownictwo partii stara się "zmaksymalizować szanse na sukces i w tym przypadku PSL i Polska 2050 nie różni się od innej partii".

- Kierownictwo PSL podjęło decyzję, że wszystkie ręce na pokład i na listach muszą znaleźć się najbardziej doświadczeni i posiadający największe kompetencje przedstawiciele PSL. Przedstawiono mi taką propozycję, abym to ja otwierał tę listę w woj. wielkopolskim. Potwierdziłem, że podejmę to wyzwanie (...) jestem dumny, że znalazłem się w tym gronie - oświadczył Krzysztof Hetman.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kandydują ministrowie z rządu Tuska

- Idziemy razem w wyborach do PE po to, żeby pokazać, że jest trzecia droga do Europy, że jest w Polsce ugrupowanie, które reprezentuje tych, którzy ani nie są bezkrytycznymi "eurofanami", ale nie są też po stronie "polexitowców" - mówił. Z kolei w ocenie Władysława Kosiniaka-Kamysza "Europa potrzebuje Trzeciej Drogi, potrzebuje zmiany, powrotu do swych korzeni".