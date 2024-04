Wybór kandydata ze Śląska nie przypadł do gustu Szczepanowi Twardochowi, który chciał się dowiedzieć " co konkretnie Łukasz Kohut zrobił dla Śląska w tej kadencji".

"Mam nadzieję, że nie chodzi tutaj o jedno kiepskie przemówienie po śląsku oraz o prezentację monodramu Bułki - bo jeśli o to, to mamy tutaj do czynienia z komedią w stylu 'Grzesznego żywota Franciszka Buły' (...) Jeśli w ciągu pięciu lat kadencji, z całym instytucjonalnym zapleczem i wsparciem, jakim dysponują europarlamentarzyści nasz bohater osiąga właśnie tyle, jedno ch***e przemówienie i jeden tyjater, i jeśli to jest dużo, to ile to jest mało?" - zapytał pisarz.