Lewica zainaugurowała kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Podczas sobotniego kongresu głos zabrała m.in. posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

Polityczka, numer jeden na liście w Wielkopolsce, przekonywała do oddania głosu na ugrupowanie. Przypomniała, że Lewica ma duże zasługi i wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej.

- Silna zjednoczona unia to dla nas dobry scenariusz. Jeśli jesteśmy w tej rodzinie, to nie musimy się bać o życie naszych bliskich. Dlatego kluczowe jest, by 9 czerwca zagłosować na Lewicę, która wprowadziła Polskę do UE - przekonywała zgromadzonych.

Wybory europejskie 2024. Leszek Miller przypomniał, kto wprowadził Polskę do UE

Na te słowa postanowił zareagować Leszek Miller. Były premier zabrał głos w mediach społecznościowych i zarzucił posłance kłamstwo.

"Joanna Scheuring-Wielgus nawołuje żeby 9 czerwca zagłosować na Lewicę, bo 'Lewica wprowadziła Polskę do UE'" - rozpoczął europoseł. Następnie wskazał, że to nieprawda, a akcesja do UE jest wynikiem działań ówczesnej koalicji rządowej SLD, PSL i Unii Pracy.

"Albo jak kto woli rząd Leszka Millera" - ciągnął dalej członek Parlamentu Europejskiego.

Konwencja Lewicy, znamy hasło do wyborów

Lewica pójdzie do wyborów europejskich w koalicji z innymi progresywnymi ugrupowaniami. "Europa dla Ciebie" - to hasło z jakim kandydaci startują do wyborów.

Liderem warszawskiej listy ogłoszono Roberta Biedronia. Listę w okręgu łódzkim otworzy były premier Marek Belka, na Podlasiu działaczka Strajku Kobiet Bożena Przyłuska, na Dolnym Śląsku Krzysztof Śmiszek, zaś Anna Maria Żukowska będzie "jedynką" na Mazowszu.

Podczas konwencji głos zabrał Włodzimierz Czarzasty. - To jest ekipa, która Polsce i Europie jest potrzebna. (...) Wygramy te wybory, będzie dobry wynik - zapewnił wicemarszałek Sejmu .

