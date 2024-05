W wyborach do Parlamentu Europejskiego Koalicja Obywatelska wystawiła na swoich listach kilku ministrów z rządu Donalda Tuska.

Więcej informacji o kandydatach poszczególnych partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego w raporcie Interii Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 .

Sondaż. Ministrowie z rządu Tuska do PE. Co o tym sądzą Polacy?

W badaniu SW Research przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej" ankietowanych zapytano: Jak ocenia Pani/Pan fakt, że ministrowie i wiceministrowie rządu Donalda Tuska startują w wyborach do PE?

W sondażu uwzględniono również wyniki w zależności od płci respondentów. 26 proc. kobiet pozytywnie ocenia start ministrów rządu Tuska w wyborach do Parlamentu Europejskiego . Negatywnie ocenia zaś 39 proc. ankietowanych kobiet, a 34 proc. nie ma zdania. Z kolei wśród badanych mężczyzn 24 proc. ocenia pozytywnie, 47 proc. negatywnie, zaś 29 proc. nie ma zdania.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy zapytani o kandydatury ministrów

- Co drugi badany w wieku między 35 a 49 lat negatywnie ocenia fakt, że ministrowie i wiceministrowie rządu Donalda Tuska startują w wyborach do PE. Takiego samego zdania jest prawie połowa osób (45 proc.) z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Niemal sześciu respondentów na dziesięciu (56 proc.) z dochodem powyżej 7000 zł netto źle ocenia start ministrów rządu Donalda Tuska w wyborach do PE - komentuje wyniki sondażu prezes agencji SW Research Przemysław Wesołowski.