Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego obywatele krajów Unii Europejskiej wybierają przedstawicieli, którzy będą ich reprezentować na unijnym forum. Każdy kraj ma indywidualną liczbę posłów, którzy zasiądą na zgromadzeniu. W 2024 roku z Polski wybranych zostanie 53 przedstawicieli . Głosowanie odbywa się co pięć lat.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kalendarz wyborczy

Najważniejszym terminem, który interesuje głosujących jest dzień, w którym będą mogli oddać głosy. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca 2024 roku . Komisje będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00.

6 czerwca 2024 r. natomiast osoby, które zgłosiły chęć skorzystania z prawa do darmowego transportu do lokalu wyborczego zostaną poinformowane o godzinie transportu w dniu głosowania. Kolejną istotną datą jest 7 czerwca, kiedy to o północy zakończy się kampania wyborcza .

Kalendarz wyborów europejskich 2024. Terminy istotne dla kandydatów

Prócz 9 czerwca, kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego 2024, dla kandydatów ważną datą jest też 2 2 kwietnia . Tego dnia kończy się termin na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego , koalicyjnego komitetu wyborczego lub komitetu wyborczego wyborców. Do tej samej daty zostają powołane okręgi komisji wyborczych oraz rejonowych komisji wyborczych.

Do 2 maja 2024 roku do godziny 16:00 za to będzie można zgłaszać listy kandydatów na posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego. Natomiast od 25 maja do 7 czerwca będą oni mogli prowadzić kampanię wyborczą przygotowaną przez komitet wyborczy.