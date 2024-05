Jarosław Kaczyński: To będzie punkt, w którym bieg dziejów się odwróci

Jarosław Kaczyński w sobotę po południu pojawił się na spotkaniu z mieszkańcami Sompolna (woj. wielkopolskie). Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania hymnu, po którym zaprezentowane zostało krótkie nagranie. "Zielony Ład to oszustwo" - można było usłyszeć na nagraniu, zachęcającym do głosowania na kandydatów PiS w trakcie czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Prezes PiS przypomniał, że w 2004 roku w Sompolnie z kapsli ułożyli największy sztandar UE. - Spotykają się państwo z nami, żeby Unia była dla ludzi, a nie przeciw, żeby miała służyć wszystkim - zaznaczył. Reklama

Wybory do PE. Jarosław Kaczyński: To ważne w skali globalnej

- Historia toczy się dalej (...) W perspektywie wyborów europejskich myślimy, że to będzie punkt, w którym bieg dziejów się odwróci, bieg dziejów w Unii Europejskiej - mówił Kaczyński. - To jest ważne w skali globalnej - dodał.

W ocenie Jarosława Kaczyńskiego "odwrócenie" powinno dotyczyć wielu dziedzin. - Unia powinna powrócić, do wydawałoby się oczywistej, zasady, która teraz jest nieustannie łamana, że trzeba przestrzegać prawa - zaznaczył. - To zostało zastąpione zasadą, która jest najgorszą z możliwych - kto silniejszy, ten lepszy - na to nie możemy się zgadzać - powiedział.

Zielony Ład. Kaczyński: Uderza w rolnictwo

Prezes PiS w trakcie wystąpienia ocenił, że Zielony Ład "jest ustawą antypolską, uderzającą w rolnictwo". Jarosław Kaczyński podkreślił, że były dwie wersje Zielonego Ładu - PiS chciał się zgodzić na wprowadzenie tej "łagodniejszej, na której logliny zyskać m.in. rolnicy", ale obecnie próbuje się powiązać partię z drugą, obecną wersją Zielonego Ładu.

Odniósł się również do dyrektywy budynkowej UE. Jak wskazywał, Polacy tylko na niej stracą, ponieważ za dostosowanie się do wymagań, będą musieli zapłacić z własnej kieszeni. - Nie sądźcie, że na to są jakieś środki europejskie. Na to jest figa z makiem - zaznaczył.

Kaczyński mówił również o wprowadzeniu w Polsce euro. - W tej chwili mamy to w traktatach, ale nie mamy terminu. Możemy to zrobić np. za 60 lat - mówił, po czym zebrani zaczęli skandować "nie ma zgody".

Jak ocenił, euro to waluta, która "przeszkadza w rozwoju", a wyjątkiem mają być w tej kwestii Niemcy i Holandia. - Wszyscy inni na tym tracą - podkreślił. - Nam obecnie absolutnie nie opłaca się przyjmować euro - dodał.

"Kartka wyborcza jest najpotężniejszą bronią"

- Musimy się bronić, a bronić możemy się w jeden sposób i dobrze, żeby wszyscy to zrozumieli - kartka wyborcza jest najpotężniejszą bronią - mówił. - Trzeba koniecznie głosować na jedyną partię, która jest formacją wiarygodną i która jest gotowa bronić Polski przed nieszczęściem - podkreślił, wskazując, że PiS jest właśnie taką partią.

- Mamy kartkę wyborczą, musimy wybrać przy pomocy tej kartki - zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS przekazał, że w PE potrzeba osób, które potrafią się tam odnaleźć. - Mamy bardzo silną listę - mówił, odnosząc się do zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. - Idźmy do urn wyborczych, pilnujmy urn wyborczych i zwyciężymy - podkreślił, kończąc wypowiedź.

