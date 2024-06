Jacek Sasin z propozycją dla szefa MON: Jeszcze może z tej drogi zawrócić

- Polepszył (Donald Tusk - red.) wynik KO, ale w bardzo szybkim tempie zjada swoje przystawki, a szczególnie Trzecią Drogę. To jest katastrofalny wynik Trzeciej Drogi, to pokazuje skalę upadku partii - mówił Jacek Sasin, nadmieniając przy tym, że jeśli tak dalej będzie, to ugrupowanie Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza "w następnych wyborach do polskiego parlamentu nie przekroczy progu".