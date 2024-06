Start Grzegorza Brauna w wyborach europejskich z drugiej pozycji na liście w Małopolsce (o czym Interia informowała jako pierwsza - przyp. red.) miał być testem jego popularności. Pozostali liderzy skupieni wokół Nowej Nadziei i Ruchu Narodowego liczyli na to, że będzie to sytuacja win-win. Dlaczego? To proste.