- Boją się, że ludzie tego nie zaakceptują. Dlatego zamierzają wyjąć to po wyborach z szuflady i wtedy zrobić swoje . Musimy w tych wyborach mówić głośno jak bardzo to jest zły plan - zaznaczył polityk.

Według europosła po zmianach traktatowych dojdzie do zmiany ustroju. - Ten plan to podział Unii na rządzonych i rządzących. Na centrum i peryferie. Na podział hegemon i wasale. Ma być superpaństwo, ale ono nie będzie super. To będzie oberpaństwo, hegemoniczne, oligarchiczne, niedemokratyczne - zaznaczył Saryusz-Wolski.