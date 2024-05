Dopłata do aktywności fizycznej. Propozycja kandydata do PE

- Dla zadbania o zdrowie, wybrane grupy mieszkańców Europy powinny dostawać bon w wysokości 500 euro rocznie tylko po to, żeby ratować swój stan zdrowia już na bardzo wstępnym etapie - uważa kandydat z łódzkiej listy KO do Parlamentu Europejskiego Maciej Kozakiewicz. Jak przekazał, dopłata do aktywności fizycznej byłaby przyznawana przez lekarza, który stwierdzi u pacjenta chorobę cywilizacyjną. Na rozwiązaniu mieliby skorzystać nie tylko obywatele, ale i branża fitness.