Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. Polacy pójdą do urn w niedzielę 9 czerwca i będą wybierać 53. europosłów.

Donald Tusk zachęca do wzięcia udziału w wyborach

To nie pierwszy profrekwencyjny wpis premiera dotyczący wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kilka dni temu Donald Tusk zachęcając do udziału w głosowaniu stwierdził, że "to wyborcy wygrywają i przegrywają wybory".