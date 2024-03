Donald Tusk o Europie: Albo będziemy walczyć, albo upadniemy

- Walka z trendami totalitarnymi, z korupcją, z kłamstwami ma miejsce na wielu frontach. Jej najbardziej dramatyczną ilustracją jest oczywiście to, co dzieje się podczas wojny na Ukrainie. Chodzi tu o odpowiedzialność za przyszłość zachodniej cywilizacji. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni - mówił Tusk w swoim wystąpieniu.

Donald Tusk: Rolnicy czekają na sygnał

- Dziesięć lat temu wzywałem europejskich przywódców, by bezwarunkowo wspierali Ukrainę. Wzywałem do utworzenia europejskiej unii energetycznej, by przełamać monopol Rosji na dostawy energii do Europy. Dziś wzywam do walki o bezpieczeństwo żywnościowe. To jeden z warunków, by być bezpiecznym pod każdym względem - podsumował Tusk, odnosząc się do protestów rolników, które odbywają się w całej Europie.