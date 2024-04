Budka o zmianach w rządzie. Wskazał moment

Zgodnie z decyzją władz Koalicji Obywatelskiej obecny minister aktywów państwowych Borys Budka otworzy listę śląską tego ugrupowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego .

Szef MAP gościł w czwartek na antenie Radia ZET, gdzie był pytany o to, dlaczego - podobnie ja Bartłomiej Sienkiewicz - nie ogłosił publicznie swojej dymisji w związku z nadchodzącą kampanią.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Borys Budka: Każdy z nas oddał się do dyspozycji premiera

- Każdy z nas oddał się do dyspozycji premiera, natomiast formalnie dymisja może nastąpić, kiedy zdecyduje o tym premier, przesyłając wniosek do prezydenta. Tak jesteśmy umówieni z Donaldem Tuskiem - oświadczył Borys Budka.

Dopytywany o to, czy minister kultury nie był również umówiony z premierem i swoją decyzją o dymisji "wyszedł przed szereg", Budka powiedział, że Sienkiewicz "zrobił coś oczywistego". - Zrobił to akurat w takiej formule, ale i tak to premier zdecyduje, kiedy dymisje nastąpią - podkreślił.