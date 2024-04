Bratanica zaskoczyła prezydenckiego ministra. "Nie wiedziałem"

Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie zaprezentuje swoje listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czwartek 2 maja. Tego dnia w Kielcach odbędzie się konwencja partii Jarosława Kaczyńskiego , otwierająca kampanię przed eurowyborami.

Wojciech Kolarski: Nie każdy musi być krakowską konserwą

"Kandyduję, bo chcę Europy zbudowanej na solidarności, sprawiedliwości społecznej i równości. Europy, w której bez względu na to, czy mieszkamy w Polsce, Niemczech czy Szwecji, będziemy mieć równe prawa do godnej pracy i płacy, do należytej opieki zdrowotnej czy dostępnego transportu zbiorowego. Chcę Europy dla ludzi, nie dla wielkiego kapitału. Europy społecznej i ekologicznej. Europy równych szans i wielkich możliwości" - napisała Kolarska w mediach społecznościowych.