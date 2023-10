Zaskakujące słowa Bidena, przestrzega Izrael. "To byłby duży błąd"

Zdaniem prezydenta Joe Bidena bojownicy powinni zostać całkowicie wyeliminowani, jednak nie powinno się to odbyć metodą zniszczenia państwa palestyńskiego .

- Potrzebna jest władza palestyńska . Musi istnieć droga do państwa palestyńskiego. Ta droga, zwana rozwiązaniem dwupaństwowym jest polityką Stanów Zjednoczonych od dziesięcioleci. Obejmuje utworzenie niepodległego państwa obok Izraela dla pięciu milionów Palestyńczyków mieszkających w Gazie i na Zachodnim Brzegu - zauważył.

Jednocześnie zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych izraelskie wojsko ma prawo do zdecydowanej reakcji i walki z terrorystami .

- Izrael prześladuje grupę ludzi, którzy dopuścili się barbarzyńskiego czynu porównywalnego do Holokaustu. Dlatego uważam, że Izrael powinien zareagować . Powinni prześladować Hamas. Hamas to banda tchórzy - stwierdził.

- Chowają się za cywilami. Jestem pewien, że Izraelczycy zrobią wszystko, co w ich mocy, aby uniknąć zabijania niewinnych cywilów - dodał.

Joe Biden: Okupacja Stefy Gazy byłaby dużym błędem

- Spójrzcie, moim zdaniem, to co wydarzyło się w Stefie Gazy, to Hamas i skrajne elementy Hamasu, które nie reprezentują całego narodu. Myślę, że byłoby dużym błędem, gdyby Izrael ponownie okupował Strefę Gazy. Wyeliminowanie ekstremistów Hezbollahu na północy i Hamasu na południu jest koniecznym wymogiem - podkreślił.