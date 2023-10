- Byli wszędzie, były ich setki - relacjonuje emerytowany generał Israel Ziw. O ataku Hamasu dowiedział się podczas przejażdżki rowerowej. Nie zastanawiając się długo, wrócił do domu, złożył mundur i chwycił za broń. Wraz z innym emerytowanym generałem dołączyli do plutonu młodych żołnierzy. - Nikt nie wyobrażał sobie, że mogli zrobić to, co zrobili. Takiej brutalności nie widzieliśmy od utworzenia Izraela - zaznacza Ziw. Jego zdaniem Hamas celowo zaatakował w momencie, gdy na festiwalu byli ludzie, twierdzi, że "planowano to od dawna".