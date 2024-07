Nie milkną echa słów prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Przywódca stwierdził, że jego kraj może wkroczyć do Izraela, tak jak uczynił to w Górskim Karabachu czy Libii, by pomóc Palestyńczykom. Zapowiedź ta spotkała się ze zdecydowaną reakcją izraelskich władz. Szef dyplomacji Israel Kac zaapelował do NATO o wydalenie Turcji ze swoich struktur. Jak dodał, Ankara stała się kolejnym członkiem "irańskiej osi zła" - obok Hamasu, Hezbollahu i Hutich w Jemenie.