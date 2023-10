Muktada as-Sadr, wpływowy duchowny szyicki i polityk, wezwał w piątek rząd Iraku do zamknięcia ambasady USA w związku z pomocą udzielaną przez ten kraj Izraelowi . W czwartek irackie milicje zaatakowały stacjonujących w kraju żołnierzy amerykańskich.

"Wzywam rząd i parlament Iraku do zamknięcia ambasady USA w związku z nieograniczoną pomocą Stanów Zjednoczonych, udzielaną syjonistycznym terrorystom walczącym przeciwko Gazie" - napisał na platformie X (d. Twitter) as-Sadr.

Niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Iracki duchowny z apelem

"Jeśli władze apel ten zignorują, ogłosimy wkrótce nasze następne stanowisko" - dodał. As-Sadr kilkakrotnie w przeszłość wzywał już swoich zwolenników do wystąpienia na ulice, co doprowadzało do masowych - i często niepozbawionych przemocy - protestów.