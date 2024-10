Izrael kieruje oskarżenia w kierunku USA. Tamtejszy anonimowy urzędnik stwierdził, że Amerykanie na dzień przed lądowym atakiem na Liban doprowadzili do publikowanych w mediach "przecieków" akcji, które nazwał "niebezpiecznymi". Jednocześnie zaznaczył, że ruch ten - choć ryzykowny dla izraelskiej armii - jest w pewnym sensie zrozumiały. "Zrobili to, by ograniczyć tę operację" - podsumował rozmówca "The Times of Israel".