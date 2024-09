Wstrzymano odloty, nie działają uczelnie i banki. Strajk generalny w Izraelu

Izrael. Strajk generalny. Postulaty demonstrantów

Izrael. Masowe demonstracje w całym kraju

Według firmy Crowd Solutions w Tel Awiwie manifestowało ok. 280 tys. osób. Policja nie podała danych o liczebności zgromadzeń. Niedzielny protest był najprawdopodobniej najliczniejszą demonstracją w Izraelu od dojścia do władzy obecnego rządu Netanjahu pod koniec 2022 r. - skomentował portal Times of Israel. W Tel Awiwie doszło do starć z policją, zatrzymano 34 osoby.