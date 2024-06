Wojna w Izraelu. Trzyfazowe porozumienie

Następnie przystąpiono by do negocjacji pokojowych, co stanowiłoby przejście do drugiej fazy, czyli permanentnego zakończenia walk i całkowitego wycofania izraelskich wojsk ze Strefy Gazy. Ostatni krok zakłada stworzenie planu odbudowy Strefy Gazy i uwolnienie wszystkich pozostałych zakładników.